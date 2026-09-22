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Investigação Dolly Parton foi à Alemanha para tratamento contra o câncer um ano ano antes de morrer, diz site Cantora passou cerca de uma semana em Frankfurt, mas não teve diagnóstico nem procedimento revelados; familiares mantiveram quadro de saúde em sigilo

Dolly Parton viajou "secretamente" para Frankfurt, na Alemanha, cerca de um ano antes de sua morte, para se submeter a um tratamento experimental contra o câncer, segundo informações divulgadas pelo TMZ, nesta terça-feira (22). Fontes ouvidas pelo site afirmam que a cantora passou aproximadamente uma semana no país após viajar em um jato particular.

De acordo com os relatos, Parton acreditava que o procedimento havia sido eficaz e ajudado a recuperar suas forças. O tipo de câncer enfrentado pela artista e a natureza do tratamento realizado na Alemanha, no entanto, permanecem desconhecidos. A informação não foi detalhada publicamente por sua família ou representantes.

Doença foi mantida em sigilo

Dolly Parton morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, em Nashville, nos Estados Unidos, após uma batalha contra o câncer. Segundo o TMZ, pessoas próximas sabiam que ela estava doente, mas sua morte foi considerada repentina e inesperada. Quando seu estado de saúde se agravou e ela foi hospitalizada, familiares e pessoas próximas viajaram para Nashville para acompanhá-la. tmz.com

A cantora foi sepultada em uma cerimônia privada no Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, em Nashville, onde também está enterrado seu marido, Carl Dean.

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