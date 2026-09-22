Dolly Parton foi à Alemanha para tratamento contra o câncer um ano ano antes de morrer, diz site
Cantora passou cerca de uma semana em Frankfurt, mas não teve diagnóstico nem procedimento revelados; familiares mantiveram quadro de saúde em sigilo
Dolly Parton viajou "secretamente" para Frankfurt, na Alemanha, cerca de um ano antes de sua morte, para se submeter a um tratamento experimental contra o câncer, segundo informações divulgadas pelo TMZ, nesta terça-feira (22). Fontes ouvidas pelo site afirmam que a cantora passou aproximadamente uma semana no país após viajar em um jato particular.
De acordo com os relatos, Parton acreditava que o procedimento havia sido eficaz e ajudado a recuperar suas forças. O tipo de câncer enfrentado pela artista e a natureza do tratamento realizado na Alemanha, no entanto, permanecem desconhecidos. A informação não foi detalhada publicamente por sua família ou representantes.
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Doença foi mantida em sigilo
Dolly Parton morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, em Nashville, nos Estados Unidos, após uma batalha contra o câncer. Segundo o TMZ, pessoas próximas sabiam que ela estava doente, mas sua morte foi considerada repentina e inesperada. Quando seu estado de saúde se agravou e ela foi hospitalizada, familiares e pessoas próximas viajaram para Nashville para acompanhá-la. tmz.com
A cantora foi sepultada em uma cerimônia privada no Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, em Nashville, onde também está enterrado seu marido, Carl Dean.