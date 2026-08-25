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LUTO Morre aos 80 anos Dolly Parton, lenda da música country americana A cantora havia cancelado apresentações em Las Vegas e, dias antes, falado sobre sua recuperação; morte foi anunciada no Instagram

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Dolly Parton, uma das maiores lendas da música country, morreu aos 80 anos nesta terça-feira (25). A cantora, compositora e atriz enfrentava problemas de saúde nos últimos meses e havia reduzido suas aparições públicas, além de cancelar uma residência em Las Vegas. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

A morte foi anunciada no Instagram da cantora em uma publicação feita por seu sobrinho, Bryan Seaver. A confirmação ocorre poucos dias depois de Parton ter falado publicamente sobre seu estado de saúde e afirmado que continuava se recuperando.

Confira:



Problemas de saúde e luto

Em entrevista recente à revista People, Parton contou que vinha enfrentando problemas de saúde aos quais não havia dado atenção enquanto cuidava do marido, Carl Dean, morto em março de 2025, após quase 60 anos de casamento.

"Estou a lidar com alguns problemas de saúde a que simplesmente não prestei atenção enquanto estava a cuidar do Carl", disse a cantora. Na ocasião, ela afirmou que, apesar das dificuldades, continuava trabalhando.

Parton também havia revelado que estudava a possibilidade de realizar apresentações por meio de um avatar digital. A ideia ainda estava em fase inicial e poderia permitir que a artista continuasse a se apresentar virtualmente.

Uma carreira de mais de seis décadas

Dolly Parton se tornou uma das figuras mais influentes da música americana, com sucessos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, também atuou no cinema e na televisão e desenvolveu projetos filantrópicos, como a Imagination Library.

A morte encerra a trajetória de uma artista que ultrapassou as fronteiras da música country e se consolidou como uma das personalidades mais reconhecidas da cultura americana.

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