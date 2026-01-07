Clássico de Machado de Assis, "Dom Casmurro", ganha adaptação no Janeiro de Grandes Espetáculos

A- A+

As relações de amor, traição e desconfiança de Betinho e Capitu em "Dom Casmurro", um dos clássicos de Machado de Assis, ganha a excelência dos palcos do teatro na adaptação da Cia de Teatro Novos Talentos, de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), para a 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE).



A peça será apresentada nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9), no Teatro Capiba, no Sesc de Casa Amarela, às 20h.



No palco, os atores Lucas Diego e Maria Alice de Santana de Oliveira fazem, respectivamente, Bentinho e Capitu.



Luciclaúdia Santos Barbosa, Ana Paula Mendes Ferreira, Fernanda Carla Santana dos Santos, Adilson José da Silva, Hacmone Mendes da Silva e Pedro Dias da Costa contracenam sobre amarguras e vivências de Bentinho e seu amor por Capitu.



Com texto de Moisés Monteiro de Melo Neto e direção de Marcelo José da Silva, e apoio técnico de Renato Araújo da Silva, o espetáculo traz à tona o jogo de interesses, desejos e tensões da sociedade da época, rememorando um clássico realista do Século XIX.

Os ingressos para o espetáculo 'Don Casmurro" podem ser adquiridos via Sympla, com valores a partir de R$ 30 + 1 Kg de alimento não perecível.



SERVIÇO

Peça Dom Casmurro, da Cia de Teatro Novos Talentos

Quando: Quinta-feira (8) e Sexta-feira (9), às 20h

Onde: Teatro Capiba (Sesc de Casa Amarela) - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1190, Mangabeira, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @ciadeteatronovostalentos

