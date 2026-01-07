Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JGE

Clássico de Machado de Assis, "Dom Casmurro", ganha adaptação no Janeiro de Grandes Espetáculos

Peça, da Cia de Teatro Novos Talentos, de Paulista, será apresentada nesta quinta (8) e sexta (9) no Teatro Capiba

Reportar Erro
Adaptação do clássico de Machado de Assis, "Dom Casmurro", será apresentada no Teatro CapibaAdaptação do clássico de Machado de Assis, "Dom Casmurro", será apresentada no Teatro Capiba - Foto: Divulgação

As relações de amor, traição e desconfiança de Betinho e Capitu em "Dom Casmurro", um dos clássicos de Machado de Assis, ganha a excelência dos palcos do teatro na adaptação da Cia de Teatro Novos Talentos, de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), para a 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE).

A peça será apresentada nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9), no Teatro Capiba, no Sesc de Casa Amarela, às 20h.

No palco, os atores Lucas Diego e Maria Alice de Santana de Oliveira fazem, respectivamente, Bentinho e Capitu.

Luciclaúdia Santos Barbosa, Ana Paula Mendes Ferreira, Fernanda Carla Santana dos Santos, Adilson José da Silva, Hacmone Mendes da Silva e Pedro Dias da Costa contracenam sobre amarguras e vivências de Bentinho e seu amor por Capitu.
 

Leia também

• Cantor e compositor Marcos de Lima leva o seu "Pernambuco Arretado" para o Teatro Arraial

• Janeiro de Grandes Espetáculos: programação reúne mais de 100 obras de teatro adulto e infantil

Com texto de  Moisés Monteiro de Melo Neto e direção de Marcelo José da Silva, e apoio técnico de Renato Araújo da Silva, o espetáculo traz à tona o jogo de interesses, desejos e tensões da sociedade da época, rememorando um clássico realista do Século XIX.

Os ingressos para o espetáculo 'Don Casmurro" podem ser adquiridos via Sympla, com valores a partir de R$ 30 + 1 Kg de alimento não perecível.

SERVIÇO
Peça Dom Casmurro, da Cia de Teatro Novos Talentos
Quando: Quinta-feira (8) e Sexta-feira (9), às 20h
Onde: Teatro Capiba (Sesc de Casa Amarela) - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1190, Mangabeira, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @ciadeteatronovostalentos

Reportar Erro

Veja também

Newsletter