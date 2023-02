A- A+

Streaming "Dom": confira o trailer da segunda temporada da série do Amazon Prime Os sete novos episódios da produção estreiam no dia 17 de março

“Dom”, série brasileira do Amazon Prime Video, estreia sua segunda temporada no dia 17 de março. Nesta terça-feira (28), a plataforma de streaming divulgou o trailer oficial e o novo cartaz da produção



O trailer traz os personagens principais da série em uma verdadeira guerra, que envolve a fuga e a prisão do protagonista, além de uma volta ao passado. Ao mesmo tempo, o pai de Dom descobre segredos e precisa criar uma nova identidade.



A nova temporada conta com sete novos episódios, que serão disponibilizados semanalmente até 14 de abril. Estrelada por Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni e Raquel Villar, a produção é da Conspiração Filmes.

O cineasta Breno Silveira, que faleceu no ano passado, assinou como produtor executivo, showrunner e diretor da série, que também foi dirigida por André Barros.



Na trama dos novos episódios, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e, acuado, ele tenta fugir, mas acaba preso. Cercado por criminosos de todos os lados, ele assume uma identidade falsa para sobreviver.

Outro foco da temporada está no passado do pai de Dom. O jovem Victor entra em guerra com o lado podre da polícia e, assim como seu filho, precisa fugir antes que seja tarde. Isolado em uma missão na Amazônia, ele também assume uma nova identidade para conseguir se infiltrar entre os locais.

