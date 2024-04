''Dom'': Terceira temporada ganha trailer e data de estreia; assista

A- A+

A terceira temporada da série "Dom", do Prime Video, ganhou uma data de estreia: 24 de maio. A divulgação foi feita nesta sexta-feira, juntamente com o trailer da produção, estrelada por Gabriel Leone, no papel do personagem que dá nome à série.

A temporada acompanha os últimos dias da vida de Dom, que está com a polícia em sua cola e uma grande dívida com o chefe do tráfico da favela da Rocinha. Por isso, ele planeja um grande assalto, o último, que acaba numa fuga para a favela. No trailer, são mostrados os esforços de Victor (Flávio Tolezani) para ficar ao lado do filho enquanto enfrenta novos dilemas.

A série é livremente inspirada na vida de Pedro Machado Lomba Neto, mais conhecido como Pedro Dom, jovem de classe média que assaltou prédios na Zona Sul do Rio durante dois anos e foi morto numa operação policial em 2005.

"Dom" foi criada por Breno Silveira, que morreu em maio de 2022 de infarto num set de filmagem no interior de Pernambuco.

