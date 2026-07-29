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MUSICAL "Domingo no Parque": musical inspirado em canção de Gil chega ao Recife Apresentação acontece no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, nos próximos dias 8 e 9 de agosto

Um dos clássicos do vasto cancioneiro de Gilberto Gil, "Domingo no Parque", chega aos palcos do teatro no musical negro homônimo, com texto e direção de Alexandre Reinecke e direção musical de Bem Gil.

No Recife a apresentação será no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, nos próximos dias 8 e 9 de agosto.



Além de Gil, obras de Dominguinhos e Anastácia, Jorge Ben Jor, Carlos Lyra e Jackson do Pandeiro, dentre outros, também perfazem a narrativa do musical, que traz ainda canções inéditas compostas para a apresentação.





Cultura Negra

A montagem "Domingo no Parque", para além da adaptação da canção - apresentada pela primeira vez no 3º Festival da Música Popular Brasileira, da Record, em 1967 - amplia seu significado quando ressalta a influência das culturas negras.

Para o diretor Alexandre Reinecke, que guardou consigo o sonho da montagem por pelo menos três décadas, o momento de encená-la é agora.

" (...) assim que ouvi a música, pensei em um musical de capoeira. Em 1995 escrevi o primeiro esboço, mas tinha que ter o aval de Gil. O irmão de um amigo, Rodolpho Stroeter, estava produzindo um disco dele e fez a ponte. Em um belo dia, Gil me ligou e disse que havia gostado muito da história e que eu poderia seguir.", conta Reinecke, complementando:



"No começo eu mesmo queria fazer o João, nem era diretor nessa época. Desde então venho batalhando para produzir. Tanta coisa mudou. Virei diretor e encenei 59 peças — esta é a 60ª. O país mudou e este é o momento."

Na narrativa, tal qual a canção de Gilberto Gil, o público é conduzido a uma tragédia urbana, encerrada por uma grande roda de capoeira ao som de "Domingo no Parque", reunindo drama, romance, humor e suspense.



A trilha sonora reúne vinte canções, sendo três delas produzidas especialmente para o espetáculo e com letras de Alexandre Reinecke e melodias de Bem Gil.



No elenco, estão Ananza Macedo (Mãe Preta), Badu Morais (Juci), Rebeca Jamir (Juliana), Jean Amorim (João), Wesley Guimarães (José), Anastácia Lia, Denise Fersan, Fernando Rubro, Jack Mandinga, Mestre Tyson, Renée Natan, Sangela Nunes e Will Anderson.

SINOPSE

Toda tarde, João, José e um grupo de amigos se reúne para jogar capoeira no bairro da Ribeira.



A amizade entre João e José é colocada à prova quando José leva o amigo para assistir a um show de Juliana, cantora que passa a frequentar a roda de capoeira.



Juliana viveu um intenso romance com João, interrompido quando ele engravidou a jovem Juci.



Enquanto buscava realizar o sonho de viver da música, também passou a integrar os movimentos de resistência à ditadura, tornando-se alvo da vigilância militar.

SERVIÇO

Musical "Domingo no Parque"

Quando: Sábado, 8, às 20h e domingo, 9, às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 25 no site do teatro e na bilheteria

Informações: @teatroluizmendonca

Benefício Petrobras

Funcionários da Petrobras têm desconto de 50% na compra de até dois ingressos, mediante apresentação de crachá funcional ou de prestador de serviços.

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