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"Domingo sem Tela" APL recebe lançamentos de livros infantojuvenis e oficinas, neste domingo (26) A segunda edição do evento oferece programação de lançamentos, oficinas de criação, contação de histórias, brinquedos infláveis e distribuição de picolés, algodão doce, das 14h às 17h; entrada gratuita

O projeto "Domingo sem Tela" terá uma nova edição, neste domingo (26), das 14h às 17h, na Academia Pernambucana de Letras (APL), no bairro das Graças, com entrada gratuita. O evento oferece programação com lançamentos, oficinas de criação, contação de histórias, brinquedos infláveis e distribuição de picolés, algodão doce e pipoca.



A Academia Pernambucana de Letras (APL), casarão localizado na Avenida Rui Barbosa, esquina com a perpendicular Rua do Cupim, recebe o lançamento de três novos títulos da editora: O Caleidoscópio de Tininha, O Rei da Savana e Tomica e Mega Mago."

O projeto da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) em parceria com a APL ocorre sempre no último final de semana de cada mês.

Programação:



Às 15h, no Auditório Frei Caneca

Lançamento do livro "O caleidoscópio de Tininha", da escritora carioca Cris Ferreira, que vem ao Recife especialmente para o evento.

Com ilustrações de Vitor Bellicanta, o livro conta de maneira sensível a questão do luto materno e de como a perda impacta Tininha, a personagem principal, e sua família.

Na programação, a autora conversa com as psicólogas Andréa Graupen e Érica Verçosa, do "Projeto Pode Entrar, Dona Morte".

Às 15h, na Tenda Criativa 1

Débora Ozana, arte-educadora do Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães (MAMAM), comanda a oficina para montar um caleidoscópio.

Às 16h, na Tenda Criativa 2

O grupo teatral Turma do Sorriso faz a contação da história do livro "O Rei da Savana", de Rossana Agostinho Nunes (texto) e de Janaína Esmeraldo (ilustrações). A obra aborda liderança, poder e igualdade, ambientando a narrativa na savana e onde os animais questionam as razões do leão ser o rei do pedaço.

No mesmo espaço, depois da contação da história, vai acontecer a oficina de colagem em que aprenderão a fazer um cupinzeiro - ninhos que abrigam colônias de cupins e que têm toda relação com a história do livro.

Às 16h, na Tenda Criativa 3

Contação de história de “Tomica, o Mega Mago", outro lançamento da Cepe, de Ana Carla Cozendey, com ilustrações de Kaká Leal. Ocorrerá também uma oficina guiada pela ilustradora para criar novos desenhos e objetos a partir da observação do contraste entre luz e sombra.

Quem for ao Domingo sem Tela também terá a oportunidade de participar de visitas guiadas ao casarão da APL, sob a orientação de dois monitores da própria academia.

SERVIÇO

2ª edição do projeto Domingo sem Tela

Quando: domingo (26), das 14h às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (APL) - Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças

Evento gratuito

*Com informações da assessoria de imprensa

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