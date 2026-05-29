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FINAL DE SEMANA "Domingo Sem Tela": evento da Cepe tem oficinas, troca de figurinhas da Copa e outras atividades Evento para as crianças ocorre neste domingo (31), às 14h, no jardim da Academia Pernambucana de Letras

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) realiza, neste domingo (31), mais uma edição do “Domingo Sem Tela”. O evento ocupa o jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL), bairro das Graças, a partir das 14h, com atividades para as crianças.

Contações de histórias, oficinas artísticas, visitas guiadas ao museu da APL e brinquedos infláveis integram a programação. Um dos destaques é a arte-educadora Tatiane Feitosa, que comanda uma oficina de origami e conta a história do livro “Vorigami”, escrito por Agláia Tavares e ilustrado por Juliana Basile.

Em ritmo de Copa do Mundo, o projeto terá uma tenda para troca e venda de figurinhas, além de jogos de bafo. A Banca Guararapes, que existe há mais de 60 anos no Centro do Recife, vai atender à demanda por álbuns e figurinhas.



O artista visual Emerson Pontes vai ensinar as crianças de 8 a 12 anos de idade as técnicas de pintura em cerâmica. Já a poeta e arte-educadora Adélia Flô comanda uma oficina de autorretrato tendo como inspiração o livro “Eram muitos leões”, do escritor baiano Tom S. Figueiredo.

Serviço:

“Domingo sem Tela”

Quando: domingo (31), das 14h às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças

Entrada gratuita



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