A- A+

MÚSICA EM ALTO MAR "Dominguinho", com João Gomes, Jotapê e Mestrinho, sai em cruzeiro da MSC Divina em dezembro Projeto gravado em Olinda, vencedor do Grammy e aclamado em todo o País, ganha as águas do Atlântico entre 12 e 15 de dezembro

Depois da turnê aclamada Brasil afora, e em terra firme, inclusive com apresentações em palcos de Recife, o projeto "Dominguinho", com João Gomes, Mestrinho e Jotapê, vai sair em alto-mar no Cruzeiro MSC Divina entre os dias 12 e 15 de dezembro.



O encontro, de três nomes potentes da música brasileira, vencedores, aliás, do Grammy Latino de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa, vai percorrer mares do Oceano Atlântico a bordo do navio que será transformado em palco.







Vale lembrar que o disco, gravado no Sítio Histórico de Olinda, tomado por releituras e canções inéditas, também será levado para uma tour internacional, passando por cidades como Berlim, Paris, Lisboa e Londres, entre outras.

Informações sobre o cruzeiro "Dominguinho em Alto-Mar" podem ser obtidas neste site, inclusive já é possível efetuar cadastro para pré-reserva da viagem.

SERVIÇO

"Dominguinho em Alto-Mar", com João Gomes, Jotapê e Mestrinho

Quando: de 12 a 15 de dezembro

Onde: Cruzeiro MSC Divina

Informações: www.dominguinhoemaltomar.com.br

Veja também