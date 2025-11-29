A- A+

SHOW Dominguinho se apresenta neste sábado (29) no Classic Hall com ingressos esgotados O trio formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho finalmente faz show na cidade onde tudo começou; abertura é de Geraldinho Lins

O trio que encantou o Brasil com uma mistura que transborda brasilidade, enfim retorna ao local onde tudo começou. João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, unidos sob o nome Dominguinho, finalmente trazem hoje (29) a Olinda – mais exatamente, ao Classic Hall – o aguardado show que vem percorrendo o Brasil. Tão aguardado que os ingressos esgotaram há aproximadamente duas semanas.

Dominguinho chega por aqui embalado não só pelo sucesso que vem fazendo com o público, mas, também, pela recente premiação do Grammy Latino que o projeto ganhou, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, no último dia 13, em Las Vegas.

O Classic Hall abre suas portas às 20h e quem iniciará os trabalhos, antes de Dominguinho, é o forrozeiro Geraldinho Lins.

Dominguinho

Em 18 de abril deste ano, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho lançavam o projeto Dominguinho, com um audiovisual gravado em Olinda. Com uma estética intimista e acolhedora, como uma roda de amigos em um entardecer na Cidade Alta, eles uniram vozes, violões, sanfona e percussão e um repertório que prima pela emoção, leveza e intimidade.

O projeto apresenta 12 faixas, com composições dos repertórios dos três, como “Beija flor”, de autoria de Jota.pê, “Meu Bem”, cantada por João Gomes, a então inédita “Flor”, composta por Mestrinho; assim como também há espaço para releituras, como “Mala e Cuia”, famosa na voz de Flávio José, e até mesmo “Pontes Indestrutíveis”, da banda Charlie Brown Jr, que ganhou nova versão, com a sanfona de Mestrinho assumindo o lugar das guitarras.

E é essa mélange sonora o que mais se sobressai no trabalho do trio. Um pernambucano (João Gomes), um sergipano (Mestrinho) e um paulista (Jota.pê). Em Dominguinho, eles estabelecem um “triálogo” entre o forró/piseiro moderno, a MPB e as raízes nordestinas.

Voos

Pode-se dizer que Dominguinho é o trio mais amado do Brasil na atualidade. A agenda de shows têm provado isso. Guardadas às devidas proporções das agendas individuais dos três artistas – em especial a de João Gomes, cada vez mais requisitado – Dominguinho vem sendo chamado para tocar em várias partes do País.

Depois de já passarem por cidades como Fortaleza (CE), São Luís (MA), São Paulo (SP), Natal (RN), Manaus (AM), além de Arcoverde e Fernando de Noronha – primeiras apresentações deles aqui em Pernambuco –, eles chegam agora a Olinda, com uma agenda já bem preenchida adiante: a turnê segue para Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Balneário Camboriú (SC), João Pessoa (PB), Brasília (DF), Belém (PA), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG).

Isso sem contar os shows internacionais já agendados para 2026: Estados Unidos, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Itália e Irlanda.

Grammy Latino

O álbum “Dominguinho”, resultado do registro ao vivo em Olinda, foi uma das principais apostas da música brasileira neste ano. Tanto que com apenas seis meses de lançado, ele conquistou o Grammy Latino de “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, na cerimônia realizada em Las Vegas.

O pé quente do trio, Jota.pê, já havia ganhado três prêmios Grammy Latino, em 2024. Mestrinho também, com o álbum dividido com Mariana Aydar. Faltava João Gomes, que, eleito pela revista GQ como “Homem do Ano da Música”, sentiu a emoção neste ano, junto aos parceiros.

SERVIÇO

Dominguinho

Quando: Sábado (29), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos esgotados

Instagram: @dominguinho / @classichallpe

