João Gomes, Jota.pê e Mestrinho lançam "Dominguinho Vol. 2" nesta quinta (7); veja as faixas
Volume 2 do projeto foi gravado em Salvador; a primeira parte aconteceu em Olinda, e foi lançado em abril do ano passado
Enquanto ainda ressoa pelo Brasil como um dos mais celebrados trabalhos da música brasileira dos últimos tempos - com direito a Grammy Latino e outras honrarias - o projeto "Dominguinho", de João Gomes, Jota. pê e Mestrinho ganha a 'parte 2' nesta quinta-feira (7), com lançamento nas plataformas digitais.
Gravado em Salvador - a primeira parte aconteceu em Olinda e foi lançado em abril do ano passado - o álbum "Dominguinho 2" ganha o mesmo formato do anterior em encontro que une três nomes potentes em celebração à música nordestina.
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O volume 2 do trabalho segue em conexão com os acordes da sanfona de Mestrinho em sincronia com as vozes de João Gomes e Jota.Pê nas doze faixas que compõem o álbum - que também terá clipes disponibilizados no canal do YouTube do projeto.
Veja as faixas:
1 - Deusa Minha
2 - Verão Sem Calor
3 - Ligação Estranha
4 - Lembra
5 - Dois Mundos
6 - Sábado à Noite
7 - Meu Cenário/Numa Sala de Reboco
8 - A Vida é Você/Parte da Minha Vida
9 - Filho do Dono
10 - Onde Está Você
11 - As Quatro Estações
12 - Se Ela Dança Eu Danço