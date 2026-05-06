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PROJETO DOMINGUINHO João Gomes, Jota.pê e Mestrinho lançam "Dominguinho Vol. 2" nesta quinta (7); veja as faixas Volume 2 do projeto foi gravado em Salvador; a primeira parte aconteceu em Olinda, e foi lançado em abril do ano passado

Enquanto ainda ressoa pelo Brasil como um dos mais celebrados trabalhos da música brasileira dos últimos tempos - com direito a Grammy Latino e outras honrarias - o projeto "Dominguinho", de João Gomes, Jota. pê e Mestrinho ganha a 'parte 2' nesta quinta-feira (7), com lançamento nas plataformas digitais.



Gravado em Salvador - a primeira parte aconteceu em Olinda e foi lançado em abril do ano passado - o álbum "Dominguinho 2" ganha o mesmo formato do anterior em encontro que une três nomes potentes em celebração à música nordestina.







O volume 2 do trabalho segue em conexão com os acordes da sanfona de Mestrinho em sincronia com as vozes de João Gomes e Jota.Pê nas doze faixas que compõem o álbum - que também terá clipes disponibilizados no canal do YouTube do projeto.

Veja as faixas:



1 - Deusa Minha

2 - Verão Sem Calor

3 - Ligação Estranha

4 - Lembra

5 - Dois Mundos

6 - Sábado à Noite

7 - Meu Cenário/Numa Sala de Reboco

8 - A Vida é Você/Parte da Minha Vida

9 - Filho do Dono

10 - Onde Está Você

11 - As Quatro Estações

12 - Se Ela Dança Eu Danço





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