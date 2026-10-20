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MÚSICA Dominic Fike lança novo single, "Pangea", que vai compor seu futuro álbum "How To Quit Smoking" tem data de lançamento confirmada para o dia 30 de outubro

O cantor norte-americano Dominic Fike acaba de lançar a faixa “Pangea”, que dá aos fãs um gostinho do seu futuro álbum "How To Quit Smoking".

O single, que foi ao ar nesta segunda-feira (19), teve o clipe filmado a bordo de um hidroavião sobrevoando Vancouver, onde o artista esteve em turnê no mês passado.

Fike começou a trabalhar no álbum – que tem lançamento marcado para 30 de outubro – durante a etapa norte-americana da turnê "Comedy Tragedy Parody", compondo e gravando na estrada, trabalhando onde fosse possível.

O álbum foi tomando forma em quartos de hotel, no ônibus da turnê e nos camarins por todo o país. Antes do lançamento de “Pangea”, Fike já lançou outras faixas que compõem o novo álbum: as novas músicas “Wallflower”, “Small Town”, preparando, assim, o terreno para o que virá.

De olho em cada passo

Dirigido por Reed Bennett e Kevin Abstract, o vídeo é mais um registro da turnê recente, capturando a energia de "How To Quit Smoking" e o processo de criar um álbum na estrada.



Ao longo dos últimos meses na estrada, Fike registrou a rotina intensa e acelerada das turnês e se divertiu com a infinidade de histórias que acontecem simultaneamente.

A partir dessa experiência, Fike e sua equipe conceberam e desenvolveram programas de TV, filmes de shows ao vivo, etc.

No domingo (18), Fike lançou o Separate Street Network, um canal de streaming 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível em seu site. O canal apresenta ao público novos personagens e todos os lugares e espaços que existem entre eles.

Dominic Fike também anunciou "Comedy Tragedy Parody - Dominic Fike in Europe", uma série de shows intimistas, que acontecerão em fevereiro e março do próximo ano.

Próximos passos

Com início em 9 de fevereiro, em Düsseldorf, na Alemanha, a turnê levará Fike pela Europa e pelo Reino Unido, com apresentações para seus fãs em casas de shows lotadas na Bélgica, França, Suíça, Itália, Dinamarca, Países Baixos e outros países, antes de terminar em Manchester, no Reino Unido, na Co-op Live, em 6 de março.

As vendas começam com uma pré-venda exclusiva para fãs, a partir desta quarta-feira (21), às 10h (horário local). Outras pré-vendas acontecerão ao longo da semana, antes do início das vendas gerais, na sexta-feira (23), às 10h (horário local), em dominicfike.com.

Sobre o cantor

Apresentado ao mundo por meio de uma coletânea de demos gravadas em casa e publicadas no SoundCloud enquanto cumpria prisão domiciliar, Dominic Fike teve uma ascensão como a que acontece apenas uma ou duas vezes por geração.

Elogiado por veículos como The Fader e The New Yorker, que o descreveram como “o futuro da música pop”, o artista se destaca pela combinação de hip-hop com rock de sonoridade ensolarada, que rendeu um primeiro lugar na parada Alternative Songs da Billboard e colaborações com nomes como Paul McCartney, Justin Bieber, Kenny Beats e outros.

Enquanto construía sua carreira no mundo da música, Fike ampliou ainda mais sua projeção ao interpretar Elliot na segunda temporada de "Euphoria", da HBO.

Seus trabalhos no cinema e na televisão também incluem o papel de Miles no filme “Mãe Terra” (2023), dirigido por Savanah Leaf, e sua participação no próximo longa-metragem de estreia de Jack Begert como diretor, “Pequena Morte”, produzido por Darren Aronofsky.

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