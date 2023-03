Domitila "adivinha" que alcançou 1 milhão de seguidores; entenda

A- A+

O lado sensitivo de Domitila Barros parece estar com tudo. Ao tentar interpretar um dos sonhos que teve dentro do BBB 23, a pernambucana acabou adivinhando, nesta quinta-feira (23), que atingiu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Em conversa com Aline Wirley e Amanda, a Miss Alemanha contou o que acha sobre os possíveis significados do sonho. Entre outras coisas, a visão da sister mostrava um saco esfarrapado com milhos.



“Eu pensava que era porque hoje ia chegar alguma coisa de sorte. Um Big Fone com uma imunidade, uma ação com a comida bem diferenciada, um homem branco com saco de milho pra dizer que eu fiquei milionária. Eu acho que esse milho foi no dia que eu bati um milhão de seguidores, juntando todas as mídias”, afirmou.

