Domitila alerta sobre Gabriel: 'Não vamos transformar o agressor em vítima'

A conversa sobre jogo na área externa entre Domitila, Fred Nicácio, Sarah Aline e Marvvila rendeu bastante, nesta segunda-feira (30). Entre os vários assuntos debatidos pelo grupo, esteve Gabriel.



Para a recifense, seu adversário de paredão não pode ser visto como vítima. Neste domingo (29), no discurso de Domitila de defesa no Paredão, a sister citou o relacionamento abusivo dele com Bruna Griphao e essa menção originou outra treta entre os dois.

"Sinceramente, não quero colocar ele em nada do Jogo da Discórdia hoje", ponderou Fred Nicácio. "Dar palco, né?", concordou Sarah. "É isso, vira um massacre, né?", endossou Marvvila.

"É, já deu. É querer transformar o agressor em vítima", refletiu Domitila. "Vou falar o que dele? Agora é jogo, meu amor. Agora é jogo", concluiu Fred.

