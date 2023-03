A- A+

bbb 23 Domitila Barros detona brother no BBB 23: "Peste, miserável" A sister conversou com Ricardo sobre as atitudes de um participante no Jogo da Discórdia

Depois de uma noite de tretas e discussões no Jogo da Discórdia no BBB 23, os brothers acordaram um pouco mais calmos na manhã desta terça (7). Em conversa com Ricardo, Domitila Barros diz que está com raiva de Fred Desimpedidos. "Eu estou com uma raiva tão grande deste peste, miserável. Do seu amigo, que chegou agarradinho com você nessa casa", desabafa.

"Do Fred? Quero que se exploda, rapaz", responde o biomédico. A pernambucana conta que o jornalista "ativou um gatilho péssimo" nela e diz que vai revelar isso na próxima dinâmica. Ela também fala sobre o que conteceu entre o youtuber e Sarah Aline. "Ele nunca teve a humildade de trocar nenhuma palavra comigo e eu procurei ele várias vezes, você sabe", comenta. "Acho que ele não quis perder tempo se misturando com a gentalha", diz Domitila.

