bbb 23 Domitila Barros diz que piadas de Fred Desimpedidos são como "prova de resistência" no BBB 23 A sister desabafou com Cezar Black e Key Alves sobre o brother

Domitila Barros aproveitou a casa "vazia" durante a Prova do Líder, na quinta (2), para desabafar com Cezar Black e Key Alves sobre o jogo. Ela revelou para os brothers que as piadas de Fred Desimpedidos são com uma verdadeira "prova de resistência".

"O Fred não fede nem cheira, mas as meninas eu acho que fazem ainda menos, porque ele ainda tem um carisma, eu acho ele engraçado. Ele sempre puxa algumas piadas", diz Cezar."Mas eu nunca ri de uma piada dele. As piadas dele, para mim, são como uma Prova de Resistência", declara Domitila.

"Ele tem umas piadas que são legais. No começo, era mais, agora está sem graça mesmo. Porém, ele ainda faz isso, as meninas nem isso fazem. A Bruna brigona, vive xingando o dia inteiro, e a Larissa é só dançando nas festas", reflete Cezar.

