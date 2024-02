A- A+

BBB 24 Domitila Barros é homenageada no tradicional bloco "Deixa Falar" Bloco carnavalesco com 32 anos desfila em Casa Amarela, nesta segunda-feira (12)

O tradicional bloco carnavalesco "Deixa Falar", que desfila pelas ruas de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, nesta segunda-feira (12), tem como homenageada a ex-BBB Domitila Barros. A festa ocorre a partir das 14h, na Rua Eurico Chaves.

Eleita Miss Alemanha em 2022, Domitila é pernambucana e tem sua base familiar no Morro da Conceição. A ativista social e modelo, que participou do “BBB” no ano passado, é presença garantida no desfile da Deixa Falar, que completa 32 anos.

A programação do bloco neste ano terá diferentes atrações, entre desfiles e apresentações no palco. Estão previstos diversos shows, bonecos gigantes, grupos de passistas de frevo e uma orquestra com 20 músicos.



Segundo José Muniz, organizador do bloco, o objetivo do evento é promover uma festa de carnaval tradicional para os moradores de Casa Amarela. “Pensamos numa programação para toda a família, além de trazer uma figura artística que tanto representa orgulho para nossas comunidades, que é a Domitila”, ressaltou.

