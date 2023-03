A- A+

BBB 23 Domitila Barros está em filme alemão que será exibido no Festival de Cannes "Der Pfau" teve estreia mundial na última quarta-feira (1º)

Confinada no BBB 23, Domitila Barros está no elenco de um filme alemão. “Der Pfau” (“O Pavão”, em português) teve sua estreia mundial na última quarta-feira (1º) e será exibido também no Festival de Cannes, em maio.





A pernambucana, que é também ativista social, interpreta Indira, par romântico do personagem vivido pelo diretor do longa-metragem, Lutz Heineking. Na trama, o casal planejava tirar férias românticas, quando uma série de assassinatos começa a acontecer.

Esse não é o primeiro trabalho de atuação de Domitila na Alemanha. Ela também participou, em 1992, de uma novela chamada "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", exibida pela RTL Television.



Em 2022, a sister foi eleita Miss Alemanha". Ela também já gravou uma música, "Girls With Those Curls", com o rapper Teeyno.

Veja também

CINEMA Muribeca ganha documentário que estreia nesta quinta-feira (2)