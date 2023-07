A- A+

PALESTRA Domitila Barros participa de evento sobre empreendedorismo e liderança feminina no Recife Influencer e ex-BBB falará sobre os temas no Cinema do Porto, na próxima sexta-feira (14)

A ex-BBB e influencer Domitila Barros, uma das principais vozes da sustentabilidade ambiental, participa, na próxima sexta-feira (14), de evento sobre Empreendedorismo e Liderança Feminina na Era Digital, no Recife.

O encontro será no Cinema do Porto, localizado no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, com início marcado para 9h30. As inscrições estão abertas na plataforma Sympla — através deste link. O cinema fica no 16º andar do nº 222.

O objetivo do evento é despertar a importância do protagonismo feminino na era digital, através de uma oportunidade para os participantes aprenderem com a experiência e conhecimentos de Domitila Barros em relação às questões do empoderamento feminino no empreendedorismo de base tecnológica.

A participação no evento é gratuita e o Cinema do Porto oferecerá uma estrutura para acomodar todos os participantes.

Durante o encontro, os alunos terão a oportunidade de interagir com Domitila Barros por meio de sessões de perguntas e respostas.

