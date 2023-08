A- A+

FAMOSOS Domitila Barros vai receber homenagem da Alepe Voto de aplauso para a ex-BBB foi proposto em função do seu engajamento com causas sociais

Domitila Barros, que participou do BBB 23, será homenageada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em cerimônia marcada para esta segunda-feira (28), a influenciadora, ativista e empreendedora social receberá voto de aplauso pela sua contribuição à sociedade.

A homenagem foi proposta pela deputada estadual Rosa Amorim. “O engajamento incansável de Domitila em prol do trabalho digno para mulheres da periferia, suas ações inovadoras em favor do meio ambiente sustentável e seu uso da arte como um poderoso meio de expressão para a mudança social demonstram um compromisso admirável com uma sociedade mais justa e inclusiva”, justifica a parlamentar.



Domitila cresceu na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife. Engajada em causas sociais, ela foi reconhecida pela Unesco, aos 15 anos, por seu trabalho alfabetizando crianças. A pernambucana formou-se em Serviço Social, fez mestrado na Europa, virou atriz, modelo e, em 2022, tornou-se a primeira imigrante eleita Miss Alemanha.



