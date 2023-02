A- A+

Domitila Barros criticou Bruna Griphao na madrugada desta sexta (24) e disse para Cézar, Gustavo e Key Alves que "expulsou" a sister do Quarto Fundo do Mar do BBB 23. Ela ainda reclamou sobre o argumento que a atriz usou para votar nela na formação do Paredão. "Eu estava uma beira de ter um problema muito grande com Bruna, porque a forma que ela entrou, sentou e se apossou. Eu falei: 'Minha irmã, vai pro seu quarto'", afirma a modelo.

Em seguida, Gustavo e Key Alves começam a rir. "Se ela mete uma dessa", diz a jogadora de vôlei, que acrescenta: "E a justificativa dela?". "Ela falou que teve um problema hoje", afirma Cezar. Domitila, então, critica a justificativa de Bruna: "Ela falou um negócio assim: 'Não, porque vi que a Domi não é coerente'. Aí ela vem pra cá pra falar do Fredão. Ela fica se passando com o Cris. O que é coerente? Ela é doida? Bateu com a cabeça foi?", questiona a modelo.

Domitila diz que respeita quando o grupo rival está fazendo reunião e sai do quarto e revela como foi o caso com Bruna Griphao. "Eu cheguei e falei: 'Me desculpa interromper essa reunião aqui, mas vocês podem fazer em outro canto?'", acrescenta Domitila. "Ela falou mesmo? Expulsou?", questiona o enfermeiro. "Falei. A cozinha não tem ninguém, vai pro seu quarto", conta Domitila, aos risos.

