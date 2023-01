A- A+

Após a formação do Paredão do BBB 23, na noite de domingo (29), Bruna Griphao e Domitila entraram em um novo embate. O desentendimento entre as sisters começou na quinta-feira (26), quando Bruna e Larissa (Líderes à época) puderam vetar quatro pessoas da segunda Prova do Líder. Uma das escolhas da atriz foi Domitila e a sister não gostou nada.

Logo depois do ao vivo de domingo (29), Bruna disse que Domitila "surtou" por ter sido vetada por ela na segunda Prova do Líder. A fala da atriz veio depois do discurso de defesa da miss Alemanha para permanecer no programa, já que ela recebeu oito votos da casa.

"Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça. Eu vim aqui para jogar e para mostrar quem é Domitila Barros (...). Eu gostaria de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha a mais", disse.

O comentário de Domitila irritou Bruna, já que ela associou a fala da ativista ao recado de Tadeu Schmidt sobre sua relação com Gabriel. Em seguida, Gabriel questionoiu Domitila sobre o comentário no programa. "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram? Você acha legal?", perguntou o modelo para a ativista.

Domitila respondeu que, se eles quiserem conversar com calma, poderiam fazer isso em um outro momento e afirmou: "Quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. É sobre você e suas atitudes..."

O brother questionou, mais uma vez, por que ela falou sobre o assunto, e a sister concluiu: "Porque eu respondi a uma pergunta direcionada a mim".

