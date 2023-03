A- A+

bbb 23 Domitila faz revelação sobre Fred e pode mudar cenário do jogo no BBB 23 Os brothers se enfrentaram durante a prova de resistência do Quarto Branco

A disputa está cada vez mais acirrada no BBB 23. Domitila e Fred estão em um embate após o Quarto Branco e após chegar na casa, a pernambucana fez uma revelação sobre um acordo que o youtuber tentou fazer com ela durante a dinâmica.

Quando voltou do Quarto Branco, Fred "detonou" Domitila para os colegas de confinamento. Em diversas conversas, o brother fez várias acusações graves contra a sister. No entanto, Domitila trouxe à tona uma grave revelação sobre Fred: durante a prova de resistência do Quarto Branco, ele fez uma proposta para ela lhe entregar a imunidade e, em troca, ele convenceria a casa a não indicá-la ao paredão.

Domitila revelou que o youtuber tem medo de ser o próximo indicado do paredão e, por causa disso, propôs o acordo. "Eu acho que tenho possibilidade de ir [pro paredão] e se você me desse essa imunidade, eu teria chance de chegar no top 12", revelou Domitila. "Sério que ele teve coragem de falar um negócio desse?", reagiu Cesar.

Os admistradores da página de Domitila postaram o vídeo que mostra a parte do diálogo em que Fred propõe o acordo. "Não que eu seja o senhor da razão, general, seja nada, mas eu sei como conversar com as pessoas que supostamente votariam em você, entendeu?", disse Fred para Domitila durante a prova de resistência do Quarto Branco.

