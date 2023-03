Domitila, Fred e Gabriel estão no décimo Paredão do BBB 23

A- A+

Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana formam o décimo Paredão do BBB 23. A votação começou na noite de domingo (19), após Tadeu Schmitd anunciar que dois eliminados voltarão para a casa. A intercambista Dania Mendez teve uma participação na formação da berlinda: ela escolheu o rumo do Poder Coringa, arrematado por Ricardo. Ela poderia escolher se o voto do brother iria ter peso 2 ou se iria anular o voto dele. Ela escolheu a segunda opção, mas não mexeu em nada no jogo.

Amanda foi surpreendida durante a formação do Paredão. Mesmo sem ser a Líder, ela teve a chance de indicar uma pessoa por ter ficado em segundo lugar na última Prova do Líder. A sister indicou Marvvila para berlinda. Fred Desimpedidos, Gabriel Santana e Marvvila disputaram a Prova Bate e Volta que exigiu concentração e memória. Marvvila levou a melhor e escapou do Paredão pela terceira vez.

