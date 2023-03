Domitila ironiza integrantes do Fundo do Mar: "Só tem vítima nesse programa"

A- A+

Emparedada pela sétima vez no BBB 23, Domitila conversou com Alface, nesta segunda-feira (20), sobre seu sentimento sobre mais uma berlinda no programa.



“Se eu ficar, vai ser muito choro, viu? Porque aqui a galera chora por causa de figurino. Só tem vítima nesse programa, não tem nenhum causador de BO. O Oscar tá só esperando, mas não ganha Oscar porque nem talento para isso tem”, ironizou.

A recifense comentou sobre a postura de Bruna Griphao, líder da semana. “Está me dando uma agonia esse jeito. Não sei se ela está inspirada na novela mexicana que passou da Key, mas não pode ser porque é desde o início assim", apontou.

Domi não poupou críticas nem ao quarto Fundo do Mar, onde mantém aliados. “Tem gente do meu quarto também que… Quem joga comigo, vamos que vamos. Agora, quem joga com a concorrência é concorrência e está tudo bem. Cada um que está mostrando as garras, é livramento e melhor para o game”, afirmou.

