BBB 23 Domitila, Key e Sarah: saiba como foi formado o Paredão do BBB 23 desta semana Marvilla e MC Guimê ficaram livres da berlinda após a Prova Bate-Volta

O oitavo Paredão do BBB 23 foi formado no último domingo (5). Estão nele Domitila, Key Alves e Sarah Aline, disputando a permanência no reality show da TV Globo.

A formação da berlinda começou com Key já “emparedada”. Ela foi indicada por MC Guimê, que atendeu o Big Fone no primeiro toque da semana. O cantor também venceu a Prova do Anjo, escolhendo imunizar Bruna Griphao.



“Aqui é um jogo que tem que fazer escolhas difíceis. Vou escolher quem me escolheu desde o começo como prioridade", afirmou o artista em sua justificativa.



INDICAÇÃO DO LÍDER





Fred, que é o Líder da Semana, escolheu colocar Sarah no Paredão. O youtuber já havia avisado a psicóloga sobre sua decisão.

“É uma pessoa nova que vai ao Paredão e isso vai movimentar os votos entre os grupos. Com essa movimentação, de acordo com as minhas contas, eu protejo uma pessoa que gosto muito aqui”, explicou, durante o programa ao vivo.



VOTAÇÃO EM GRUPOS

Para a votação da casa, os participantes foram divididos em dois grupos definidos por sorteio. Dona do Poder Curinga, Sarah Aline teve o direito de escolher seu grupo e dar o primeiro voto.

No Grupo Amarelo, votaram Marvvila, Sarah Aline, Amanda, Gabriel, Larissa, Cara de Sapato e Cezar. Ficaram empatadas Marvvila e Larissa, cada uma com três votos. Fred desempatou, colocando a cantora no Paredão.

Já no Grupo Azul estavam Domitila, Key, Bruna, Ricardo, Aline e Guimê. A pernambucana foi a mais votada, com quatro indicações.

Por ter atendido a segunda chamada do Big Fone e se livrado do Paredão, Cezar teve direito ao Contragolpe. Ele decidiu devolver o gesto de Guimê e colocá-lo na berlinda. “Ele me mandou para o Paredão pelo Big Fone e hoje eu o mando de volta. Retribuo o favor", disse.

BATE-VOLTA

A Prova Bate-Volta foi de sorte. Todos os emparedados participaram, menos Sarh Aline, já que foi indicada pelo Líder. Guimê e Marvvila levaram a melhor e conseguiram escapar do Paredão.



