Domitila: "Meu coração está entregue a uma pessoa"

À espera do Jogo da Discórdia, os brothers e sisters do BBB23 resolveram brincar na sala e revelar as primeiras impressões que tiveram dos seus respectivos parceiros temporários na casa.

Com predominância de elogios entre eles e com direito a lágrimas, que o diga a dupla formada por Fred e Ricardo, tamanha a troca de amabilidades entre os dois, o "jogo" interno dos confinados trouxe também revelações da pernambucana Domitila.





Em par com o enfermeiro baiano Cezar, parceiro que não poupou elogios a sister, Domitila contou aos colegas da casa que tem uma pessoa "do lado de cá do mundo".



"Eu tinha prometido que não ia falar no assunto, e ninguém me perguntou ainda a respeito, mas existe uma pessoa lá fora (...) o meu coração está entregue", revelou.



A sister pernambucana também afirmou que não vai voltar a falar novamente sobre o assunto e reforçou que a pessoa a quem ela entregou o seu coração, não quer ser exposta.



"É uma pessoa que não quer ser vinculada a nada", disse Domitila, que justificou ter falado sobre o assunto por ter chegado à conclusão de que não quer estar no jogo só 'cabeça'. "Não poso levar o jogo só no jogo", encerrou.

