Domitila pede desculpas para Larissa após formação de Paredão: "Não quero que fique mágoa"

Domitila abordou Larissa para se desculpar na manhã desta segunda (3), mais uma vez, após a formação do Paredão do BBB 23. As duas tiveram um conflito após Larissa assistir falas machistas de Domitila sobre ela. "A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente já conversou, mas, de coração, eu não quero levar essa mágoa lá para fora. E, espero muito que, com o tempo, essa mágoa que tem no seu coração possa se dissolver", começou Domitila.

A pernambucana segurou as mãos da sister e continuou: "Independente de qualquer coisa, é como você mesma falou: no começo a gente teve uma relação muito agradável e eu sei que ainda tem muita coisa pra ver, mas, de coração, eu nunca tive essa intenção de lhe magoar da forma que eu magoei e não quero que fique essa mágoa. Não sou eu que tenho que querer, mas eu queria dizer isso mais uma vez, tá ok?".

"Eu não tenho mágoa, de verdade. Depois que a gente conversou, eu fiquei em paz. Eu só fico triste pelas coisas que aconteceram, mas acho que é normal mesmo. Triste pelo o que eu eu vivi aqui dentro. Não só de você, de várias pessoas também, sabe? Fico triste, por tudo. Mas não tenho mágoa. Nem sua e nem de ninguém. Pode ficar tranquila", respondeu Larissa.

