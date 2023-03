A- A+

BBB 23 Domitila previu? Com desistência de Fred, público nota acerto em sonho da pernambucana Sister sonhou com um quarto com nove pessoas, mesmo número de ex-participantes que estão na repescagem

Domitila Barros vem se consolidando como a “sensitiva” do BBB 23. A pernambucana já revelou alguns sonhos supostamente premonitórios dentro da casa e, pelo menos, parte de um deles parece ter sido concretizado na noite desta terça-feira (21).

Ainda no mês de fevereiro, a ativista social e modelo contou ter sonhado com nove pessoas em um quarto esperando por algo. O lugar contava com três camas vazias e um homem vestido de branco.

Quando a produção do BBB 23 anunciou que faria uma repescagem com os participantes já eliminados, logo os internautas apontaram a visão de Domitila como uma previsão da dinâmica.



O curioso é que, inicialmente, a votação aconteceria com dez participantes. Com a desistência de Fred Desimpedidos, no entanto, nove eliminados estão na disputa por uma nova chance na casa. O número, portanto, corresponde ao sonho de Domitila.

