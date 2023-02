Domitila toma banho de sal grosso, escapa de ir ao Paredão, e internet reage: "Milagroso"

A- A+

Em mais um Paredão do BBB 23, Domitila Barros conseguiu escapar da mira de alguns brothers e não foi indicada. Nas redes sociais, muitos internautas atribuíram a sorte da pernambucana ao ritual espiritual feito por ela no último domingo (12).





Com pote de água e sal grosso na mão, a ativista social passou pela sala anunciando o que faria em seguida. “Qual foi a primeira coisa que eu vou fazer no VIP? Meu banho de sal grosso, porque eu não sou doida. Fazia tempo que eu queria banho de sal grosso”, afirmou.

Segundo a Miss Alemanha, o ritual seria para tirar as energias negativas e aproximar as energias positivas. “Vocês estão sentindo a good vibe?”, perguntou a sister, após sair do banho com o pote vazio.



Se o ritual funcionou ou não, o fato é que Domitila passou longe de ir para o Paredão, mesmo sendo uma opção declarada de vários participantes. Além disso, seu grupo de aliado, o Quarto Fundo do Mar, não teve ninguém na berlinda. No Twitter, os internautas lembraram do banho de sal grosso. Veja algumas reações:











