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SHOW Don L volta ao Recife com show ampliado antes de seguir para o Grammy Latino No Baile do Andrew, rapper apresenta versão mais longa da turnê de "CARO Vapor II"; agenda inclui desfile na Mocidade e participação em programa do canal Podpah

Recife será a última parada de Don L antes de Las Vegas. No próximo sábado (7), antes de embarcar para participar da cerimônia do Grammy Latino, nos EUA, o rapper cearense apresenta-se na Concha Acústica da UFPE, no Baile do Andrew, com o show mais completo que o levado ao No Ar Coquetel Molotov, em 2025.

Agora, a turnê de “Caro Vapor II – qual a forma de pagamento?” reúne as faixas do álbum e músicas de outras fases da carreira. “Agora a gente volta a fazer um show que tem os grandes, greatest hits de Don L”, conta o artista.

Montagem em expansão

Lançado no ano passado, “Caro Vapor II” articula referências da música brasileira – como Belchior, Itamar Assumpção, Dorival Caymmi – a reflexões sobre identidade latino-americana e colonialismo cultural.

A turnê passou por quase todas as capitais brasileiras e por oito países – Cabo Verde, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Países Baixos, Irlanda e Reino Unido. No palco, música, imagem e performance compõem um espetáculo cinematográfico.

Don L diz que a busca por elementos cênicos acompanha sua trajetória desde “Roteiro para Aïnouz - Vol. 3” (2017). A intenção é aproximar o público do universo de cada disco, sem reproduzir modelos prontos da música pop. “A gente consegue usar a nossa criatividade pra provocar essa imersão no universo do disco”, afirma.

Rumo a Las Vegas

“Já vou sair do show de Recife direto para Las Vegas. Vai ser uma correria doida”, lembra Don L, que concorre pela primeira vez ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa, com “Caro Vapor II – qual a forma de pagamento?”. A cerimônia será dia 12 de novembro, na MGM Grand Garden Arena.

"O Grammy Latino é um prêmio que te dá uma visibilidade muito grande… Ainda é um prêmio muito voltado pro mercado norte-americano”, pondera o rapper, “mas é muito importante pra gente que faz música independente e que tenta ser propositivo... Eu me considero um artista que faz pop art, aquele tipo de arte que é de vanguarda, mas pretende não perder a conexão com o povo.”

O rapper vê no reconhecimento uma possibilidade de ampliar a estrutura de seus projetos e chama atenção para a baixa exportação da música brasileira. “Esse tipo de premiação dá força pra gente chegar mais longe”, diz.

Na Sapucaí

A agenda de Don L também inclui sua estreia na Marquês de Sapucaí. Convidado pela Mocidade Independente de Padre Miguel, ele desfilará em um carro alegórico no Carnaval de 2027.

A escola apresentará o enredo “Latinamente Independente: Nosso Norte é o Sul em Remanifesto”, que dialoga com os assuntos discutidos em sua obra. “Isso aí é vencer na vida”, comenta.

"O Carnaval é político, sempre foi político. O Carnaval é uma grande força política... é onde a gente subverte a ordem social, né? É onde não tem rico, pobre, preto, branco, indígena, entendeu? Todo mundo é brasileiro no Carnaval.”

Já na próxima segunda-feira (9), dois dias após o show no Recife, Don L participa do programa Re-verso, do canal Podpah, ao lado de Louise, filha de Chico Science.

A conversa aproxima duas trajetórias ligadas à música nordestina. Don L conta que cresceu ouvindo Chico Science, Mundo Livre S/A e Otto, e destaca a coerência entre a estética da criação musical e o discurso no Manguebeat. “Você não pode ter um discurso revolucionário e uma forma de manifestar isso musicalmente conservador”, observa, acrescentando que encontros assim fortalecem a troca entre artistas da região.

SERVIÇO

Don L no Baile do Andrew Recife

Quando: sábado (7), às 21h

Onde: Concha Acústica da UFPE - Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

Instagram: @donl e @bailedoandrewoficial

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