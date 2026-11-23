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CELEBRIDADES Don Toliver se pronuncia após confusão em show na Inglaterra e adia apresentação em Londres Rapper lamentou o episódio em Manchester, onde milhares de pessoas precisaram deixar uma arena após relatos de liberação de uma substância desconhecida

O rapper americano Don Toliver se pronunciou nesta segunda-feira após o tumulto registrado durante sua apresentação na arena Co-op Live, em Manchester, no noroeste da Inglaterra, na noite de domingo.



Em uma publicação nas redes sociais, o artista lamentou o episódio, que levou à evacuação de milhares de espectadores após relatos de que uma substância desconhecida havia sido liberada na plateia. O show que faria nesta segunda-feira, em Londres, foi adiado para 15 de dezembro.

"É com muita tristeza que anuncio o reagendamento do show na O2 Arena, em Londres, para o dia 15 de dezembro, devido ao infeliz incidente ocorrido ontem à noite em Manchester", escreveu o músico em seu perfil no Instagram.

Na mensagem, Toliver afirmou que sua principal preocupação era a segurança do público e manifestou solidariedade às pessoas afetadas. "Só quero garantir que todos estejam seguros e que o próximo show aconteça normalmente", declarou.

"Meus pensamentos e orações estão com todos os que ficaram feridos ontem à noite no Co-op Live", acrescentou. O rapper também destacou a importância das apresentações para sua carreira e relação com os fãs: "A única coisa que amo mais do que criar música é me apresentar para os meus fãs".





O episódio aconteceu durante a passagem da turnê mundial Nitrous por Manchester. Quase 12 mil pessoas estavam na Co-op Live quando espectadores começaram a apresentar sintomas como tosse e irritação nos olhos e nas vias respiratórias. Vídeos publicados nas redes sociais mostram momentos de correria, com jovens tentando deixar a arena e cobrindo o rosto em meio à confusão.

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste da Inglaterra informou que cerca de 50 pessoas receberam atendimento no local. Uma delas precisou ser encaminhada ao hospital. A polícia da Grande Manchester foi acionada e classificou a ocorrência como grave.

As autoridades ainda investigam qual substância foi liberada e como o material chegou à plateia. Embora relatos iniciais tenham mencionado a possibilidade de gás lacrimogêneo, a polícia não confirmou a identificação do produto.

Don Toliver, cujo nome verdadeiro é Caleb Zackery Toliver, tem 32 anos e nasceu em Houston, no Texas. O artista é conhecido por trabalhos que misturam hip-hop, trap e R&B e já colaborou com nomes como Travis Scott e Justin Bieber.

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