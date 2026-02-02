A- A+

STREAMING "Dona Beja" e "O poder e a lei": as estreias no streaming na semana de 01/02 a 07/02; veja trailers Quinta temporada de "LOL: Se Rir, Já Era!" também está na lista

Depois de “Beleza fatal”, a HBO Max agora aposta numa história de época para sua nova novela, “Dona Beja”, estrelada por Grazi Massafera, David Júnior (os dois na foto) e André Luiz Miranda. Amanhã, entram na plataforma os cinco primeiros capítulos, seguidos por mais cinco toda segunda-feira. São, ao todo, 40 capítulos.

Veja mais detalhes sobre essa e outras estreias da semana.

Dona Beja (HBO Max, a partir de 01/02)

A produção é uma releitura da obra exibida pela TV Manchete em 1986, com Maitê Proença, Marcelo Picchi e Gracindo Júnior nos papéis principais. A trama, lá e cá, gira em torno de Ana Jacintha de São José, uma cortesã do início do século XIX, independente financeira e sexualmente, que se envolve com dois homens na cidade de Araxá, desafiando os costumes da época. A de hoje, traz atualizações e personagens novos, como Severina, melhor amiga de Beja e mulher trans, interpretada por Pedro Fasanaro.

“Dona Beja” de 2026 foi escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira e tem ainda, no elenco, Bianca Bin, Deborah Evelyn, isabela Garcia, Bukassa Kabengele e outros.

O poder e a lei (Netflix, a partir de 05/02)

A quarta temporada desta série inspirada na saga homônima do autor Michael Connelly bebe no sexto livro, “A lei da inocência”. Nos novos episódios, Mickey Haller (personagem de Manuel Garcia Rulfo) trabalha contra o FBI para provar sua inocência no caso do assassinato de um antigo cliente.





LOL: Se Rir, Já Era! (Prime video, a partir de 06/02)

Ed Gama, Gregório Duvivier, Fabiana Karla e outros humoristas que já passaram pelo programa — em que o vencedor é quem consegue não rir — estão de volta nesta quinta temporada. E outra novidade: Tom Cavalcante sai da apresentação para ser participante, enquanto Fábio Porchat, ganhador da última edição, assume o comando do jogo.

Salvador (Netflix, a partir de 06/02)

Nesta série espanhola, o protagonista é o motorista de ambulância Salvador Aguirre, que descobre que a filha faz parte de um grupo neonazista quando a resgata num violento confronto entre torcedores de times rivais de futebol. Ele, então, se aproxima do grupo para entender o que a levou até eles.

Beleza Verdadeira (Globoplay, a partir de 05/02)

Autoestima e pressão estética são os temas deste k-drama centrado em Ju-kyung, uma menina marcada pelo bullying por sua aparência. Quando troca de escola, aprende truques de maquiagem para mudar o visual, mas vive o desafio, fora de sala de aula, de manter duas os dois “rostos”. <EP,1>

Veja também