Moda e tecnologia Dona da Louis Vuitton terá desfiles de moda 3D e provadores virtuais; veja como vai funcionar Novidade é fruto de parceria com a Epic Games, criadores do jogo Fortnite

O grupo francês de artigos de luxo LVMH, dona da Louis Vuitton, fez uma parceria com a Epic Games, criadora do Fortnite, para atrair clientes com a promessa de provadores e desfiles de moda em mundos virtuais.

A estreia aconteceu no show Viva Technology em Paris na semana passada. Por seis minutos, os participantes do evento puderam assistir a uma apresentação digital do desfile de moda masculino outono de 2023 da Louis Vuitton com versões 3D de produtos usados por avatares.

Segundo Carole Fuchs, Diretora de Modelagem, a tecnologia permite que os espectadores realmente caminhem pelo ambiente, ao invés de apenas olhar de fora.

No futuro, a LVMH vai usar as ferramentas 3D da Epic para criar produtos e experiências imersivas, assim como novas coleções e campanhas publicitárias, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.

A plataforma gráfica Unreal Engine da Epic, por exemplo, pode ser usada para criar “gêmeos digitais”, que permitem que os clientes vejam como um produto físico deve ficar antes mesmo que ele seja fabricado.

O diretor-gerente da LVMH, Toni Belloni, disse que as ferramentas da Epic também ajudarão a empresa a “se envolver de forma mais eficaz com as gerações jovens que se sentem à vontade com esses códigos e usos”.

O CEO da Epic, Tim Sweeney, tem sido um dos defensores mais entusiasmados do metaverso, uma versão imersiva da internet onde as pessoas interagem, jogam ou concluem tarefas como um avatar digital.

O Fortnite da Epic evoluiu rapidamente de um popular videogame multijogador para um espaço on-line onde as pessoas socializam e músicos de renome fazem shows. A estratégia de metaverso da empresa também inclui ferramentas de software, que fornecem os blocos de construção para design virtual e anúncios digitais.

Enquanto a Epic e a rival Roblox constroem suas versões do metaverso, as marcas têm apostado no mundo virtual, onde o público mais jovem se reúne. Há dois anos, a Epic firmou uma parceria com a Ferrari para trazer uma versão altamente realista de uma Ferrari 296 GTB para o Fortnite, permitindo que os jogadores andassem com estilo.

Enquanto isso, a Roblox se tornou um ímã para marcas de moda sofisticadas, incluindo a Ralph Lauren, que estreou sua primeira linha de moda digital no site em 2021. Tommy Hilfiger e Gucci também marcaram presença, e a modelo Karlie Kloss lançou uma loja virtual no Roblox em 2022 junto com cinco lojas digitais para promover seu vestuário virtual.

