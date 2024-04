A- A+

CRIME Dona de casa é condenada a prisão por aplicar golpe no cantor Daniel Cantor foi contratado para falso show em 2015

Uma dona de casa identificada como Ana Carolina dos Santos Silva foi condenada a um ano e seis meses de prisão, em regime aberto, por ter aplicado um golpe no cantor Daniel. A informação foi publicada pelo portal UOL.

O caso aconteceu em 2015. Daniel teria sido contratado por uma terceira pessoa para um show particular em Rondonópolis, no Mato Grosso, e sua equipe acabou enviando uma quantia de dinheiro para os contratantes.

Daniel receberia R$ 230 mil de cachê. O pagamento seria feito em três parcelas: uma de R$ 70 mil, outra de R$ 45 mil e mais uma de R$ 115 mil. Antes da apresentação, um homem foi a uma agência bancária e simulou ter feito um depósito de R$ 98.980 por meio de um envelope lacrado na conta indicada pela equipe do sertanejo. O suposto golpista disse que havia depositado um valor acima do combinado, por engano, e pediu que fizessem a devolução de R$ 28.980. O envelope que o homem havia depositado no banco, porém, estava vazio.

A conta bancária utilizada no golpe estava em nome de Ana Carolina, que foi denunciada pelo Ministério Público por estelionato. Segundo o UOL, a defesa da dona de casa argumenta que ela teria emprestado sua conta a uma pessoa que lhe havia procurado pelas redes sociais. Sobre a condenação, ainda cabe recurso.

Veja também

BBB 24 No BBB 24, Beatriz leva bronca de Tadeu Schmidt, coloca casa no "Tá com nada" e revolta a web