TELEVISÃO "Dona de Mim": nova novela das sete traz heroína batalhadora e que erra Clara Moneke interpreta Leona, protagonista do mais novo folhetim assinado por Rosane Svartman

Estreia nesta segunda-feira (26) a mais nova novela das sete da TV Globo. “Dona de Mim”, que chega com a missão de substituir a bem-sucedida “Volta por Cima”, é a mais nova obra de uma autora com experiência em segurar a audiência no horário.

Rosane Svartman, que tem no currículo “Vai na Fé”, “Bom Sucesso” e “Totalmente Demais”, apresenta ao público mais uma história protagonizada por uma heroína forte e batalhadora. A trama acompanha Leona (Clara Moneke), que tem sua vida transformada pela relação com Sofia (Elis Cabral), uma menina de sete anos de quem passa a ser babá.

“Acho que a diferença dessa protagonista de outras que eu trabalhei é que essa carrega um trauma fez com que ela destruísse tudo à sua volta. É uma personagem que cai em um buraco, e vamos ver se ela consegue sair dele”, explica Rosane.

O trauma que marca profundamente a vida da mocinha é uma perda gestacional. Prestes a se casar e a se formar na faculdade, Leona perde um bebê já no último trimestre da gravidez. Isso faz com que ela desista do casamento e da faculdade.

Para que sua irmã não tenha que também largar os estudos, Leona aceita trabalhar para a família Boaz, dona de um império de lingeries. Sua missão é cuidar da filha de Abel (Tony Ramos), garota travessa que espanta qualquer babá. Uma conexão imediata surge entre as duas.

Clara Moneke, que estreou na TV em “Vai na Fé”, comemora o fato de viver sua primeira protagonista em outra novela de Rosane. “Estou em êxtase por esse projeto, desde o teste. Torci muito por esse papel, como nenhum outro. Vim do teatro e conhecer a televisão foi conhecer o povo, a rua, e o quanto a arte impacta o mundo”, afirma.

A atriz acredita que o público deve se identificar com sua personagem, que está longe do estereótipo de heroína perfeita. “Poder contar a história da Leo é contar a história de um Brasil que eu vejo e acredito. Adoro que seja uma mocinha totalmente contraditória. Ela erra, está na linha tênue do trambique, mas quem nunca precisou contar uma mentira pra ajudar alguém? É a realidade de quem está sobrevivendo nesse mundo”, defende.

O elenco conta ainda com nomes consagrados da teledramaturgia, como Cláudia Abreu, Suely Franco, Marcello Novaes e Marcos Pasquim, além de novos talentos, como Juan Paiva, Rafael Vitti, Giovanna Lancellotti, Felipe Simas e o rapper L7NNON. Camila Pitanga faz uma participação especial nos primeiros capítulos.

