BBB 25 Dona Delma diz que quer manter Aline longe de Diego Almeida no BBB 25: "Não dá certo" Durante ação na área externa da casa, pernambucana chamou o ator de "vilão"

Os aliados de Aline no BBB 25 não estão gostando nada da reaproximação entre ela e Diogo Almeida. Na tarde desta terça-feira (11), Dona Delma deixou clara sua desaprovação.

Os participantes do reality vivenciaram uma ação especial de uma marca, na área externa da casa. Na ocasião, Delma, Diogo e Aline pousaram para uma foto juntos.

A pernambucana não se intimidou com a presença do ator e disse que, se a ex-policial voltar do Paredão, quer mantê-la longe dele. "Porque o fogo dela acelera junto desse macho. Não dá certo, não", justifica a sister.

Acompanhando o tom de brincadeira de Delma, Diogo respondeu: "Aí a senhora vai estar fazendo uma coisa ruim para nós dois. A senhora que vai ser vilã da história".

A dona de casa não ficou calada. "Você que é o vilão. [...] Ainda bem que tirou a barba. Se tivesse com a barba ia ser o vilão da próxima novela das oito", retrucou ela, ainda rindo.

Durante o Sincerão de segunda-feira (11), Delma afirmou que Diogo está sendo um ator. "Ele era o bonzinho e agora está sendo o vilão", apontou.

