Dona Delma cogita sair do BBB 25 e é consolada por participantes; entenda

Na tarde desta quinta-feira (6), Dona Delma cogitou sair do BBB 25, após a casa entrar no ''Tá Com Nada'', como consequência do descumprimento do desafio ''Freeze'', em que os brothers deveriam ficar paralisados. Aflita com a restrição alimentícia provocada pela dinâmica, a pernambucana começou a chorar e foi consolada pelos participantes do reality.

Após o retorno do Quarto Secreto de Gracyanne Barbosa, durante o ''Freeze'', todos tiveram que ir para a área externa da casa do BBB 25, por conta de uma manutenção interna. Abalada com a ida ao ''Tá Com Nada'' e pelo fim das duplas, Delma expressou na varanda para Diego Hypólito o seu desejo de ir embora do programa.



O ginasta tentou consolar a pernambucana, enquanto mais participantes se aproximavam da dona de casa, pois ela começou a passar mal. Entre eles a sua antiga dupla, o seu genro Guilherme, que estava chorando ao lado da sogra.

''Eu não vou querer ver a senhora aqui dentro sofrendo'', declarou o pernambucano.



''Esse negócio de 'Tá Com Nada' eu não vou aguentar passar por isso não, Guilherme. Isso é muito humilhante pra mim. A vida inteira me humilhei por um prato de comida, não vou fazer isso aqui'', afirmou Delma.

Mais calma, Dona Delma afirmou ser "rodeada de anjos’’ dentro do BBB 25 e agradeceu aos colegas de confinamento pelo apoio.

