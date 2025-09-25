Qui, 25 de Setembro

TELEVISÃO

Dona Delma, ex-BBB 25, estreia como apresentadora na TV Globo Pernambuco

A sogra de Guilherme Vilar vai comandar um quadro no programa "É Pipoco", que estreia nova temporada no dia 4 de outubro

Dona Delma vai cozinhar nas casas dos telespectadores Dona Delma vai cozinhar nas casas dos telespectadores  - Foto: Divulgação

Dona Delma, que participou do BBB 25, vai estrear como apresentadora. A pernambucana é uma das novidades do programa “É Pipoco”, que estreia sua quarta temporada no dia 4 de outubro, na TV Globo Pernambuco.

A dona de casa de 54 anos vai comandar um quadro de culinária, batizado de “O que tem pra comer”. Nele, ela visitará as casas dos telespectadores para cozinhar e compartilhar histórias.

A nova temporada do “É Pipoco” terá ainda mais dois episódios: nos dias 18 e 25 de outubro. Após a exibição na TV aberta, o programa ficará disponível no Globoplay. 
 

Joselma Silva, mais conhecida como Dona Delma, entrou no Big Brother Brasil em dupla com o genro, Guilherme Vilar. Mãe de três filhos, ela soma um milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua rotina com a família. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 
 

