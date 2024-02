Dona Florinda homenageia o marido Roberto Bolaños, o Chaves, que faria 95 anos

A- A+

Florinda Meza, que ficou famosa por interpretar Dona Florinda no seriado "Chaves", homenageou seu marido, criador e protagonista da série, Roberto Gomez Bolaños.

"Meu Rober: sempre vou comemorar sua vida... Para o mundo, você foi um ótimo comediante. Para mim, foi, é e será para sempre o homem que encheu meu coração de felicidade. Te amo! Sua bonita", escreveu a eterna Dona Florinda.

Mi Rober:



Siempre celebraré tu vida... Para el mundo, fuiste un gran comediante. Para mí, fuiste, eres y serás por siempre, el hombre que llenó de felicidad mi corazón. ¡Te amo!



Tu Bonita pic.twitter.com/BrTOX9YkBI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 21, 2024

O relacionamento de Roberto e Florinda começou em 1977, durante uma turnê de Chaves pelo Chile. Entretanto, Chespirito (apelido de Bolaños em referência a William Shakespeare) ainda era casado com Graciela Fernández, mãe de seus seis filhos, de quem se divorciou para ficar com a colega de elenco.

Os dois só oficializaram sua união em 2004 e viveram juntos até a morte do ator e autor, em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, por insuficiência respiratória.

Paulina Gómez, filha do comediante, também se declarou ao pai nesta quarta-feira (21). No Instagram ela compartilhou a foto publicada no perfil do Grupo Chespirito, que é administrado pelos herdeiros de Roberto Gómez Bolaños.

Já na plataforma X, ela escreveu: "Você não sabe como eu comemoro hoje o dia do seu aniversário, pai. Mesmo que já não esteja aqui, está mais presente do que nunca! Obrigado por tanto".

