Dona Lindu recebe transmissões da Copa com shows de Rapha Santos, Matheus Fernandes e Felipe Amorim
No Recife, festival será nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho. Entradas são gratuitas, mas também há setor pago
O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, receberá, nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho, a transmissão de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 com shows de nomes da música local e nacional.
A Arena Nº1 terá uma estrutura com cerca de 15 mil metros quadrados com o setor Arena, cuja entrada é gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 quilo de alimento não perecível na entrada.
Para o setor Backstage, que terá open bar e praça de alimentação, os ingressos custam a partir de R$ 320, disponíveis também no Sympla.
No dia 13 de junho, os portões do espaço serão abertos às 15h, quatro horas antes do apito inicial de Brasil x Marrocos. Na programação, shows de DJ da Mata, Rogerinho e Raphaela Santos.
Para Brasil x Haiti, com a bola rolando a partir das 21h30 de 19 de junho, os portões serão abertos às 16h. DJ da Mata, DJ Deb Lima e Matheus Fernandes são as atrações musicais do dia.
Em 24 de junho, Dia de São João e de Brasil x Escócia a partir das 19h, a Arena Nº1 terá shows de DJ da Mata, Ju Marques e Sambarasta. Portões serão abertos às 15h.
A última edição da arena será em 29 de junho, com exibição do jogo do Brasil na segunda fase do Mundial, com horário e adversário a definir. As atrações musicais serão DJ da Mata, Lipe e Felipe Amorim. A hora de abertura dos portões depende da classificação da Seleção Brasileira.
O festival promovido pela cerveja Brahma conta com o apoio oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além do Recife, haverá programação em outras quatro capitais brasileiras: Salvador, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre.
Serviço
Arena Nº1 - Recife
Onde: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem.
Ingressos setor Arena: gratuito na plataforma Sympla, doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Ingressos setor Backstage: a partir de R$ 320, na plataforma Sympla.
Datas e shows:
13/06 (sábado): Rogerinho, Raphaela Santos e DJ da Mata
19/06 (sexta-feira): Matheus Fernandes, DJ da Mata e Deb Lima
24/06 (quarta-feira): Sambarrasta, DJ da Mata e Ju Marques
29/06 (segunda-feira): Felipe Amorim, Lipe e DJ da Mata