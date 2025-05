A- A+

DONA MATUTA Dona Matuta se torna a primeira quadrilha junina reconhecida como Patrimônio Imaterial do Recife O Projeto de Lei, de autoria da vereadora Natália de Menudo (PSB), foi aprovado com unanimidade nesta segunda (19)

A Câmara do Recife aprovou nesta segunda-feira (19) o Projeto de Lei nº 75/2025, que reconhece a quadrilha junina Dona Matuta como Patrimônio Imaterial da Cidade do Recife.

O grupo, que completa 19 anos no mês de maio, é a primeira quadrilha junina reconhecida com o título.

De autoria da vereadora Natália de Menudo (PSB), a proposta foi aprovada por unanimidade no plenário.

“A Dona Matuta é símbolo de resistência, arte e identidade do nosso povo. Reconhecer esse grupo como patrimônio é um gesto de justiça cultural. Esse título valoriza as periferias que produzem arte com excelência e amor. É uma honra ser autora deste projeto”, expressou a vereadora Natália de Menudo.

A quadrilha

A Dona Matuta foi fundada em 2006 e se consagrou como uma das mais premiadas quadrilhas juninas de Pernambuco. Carregando os títulos de pentacampeão do concurso anual promovido pela Rede Globo no Estado, já representou a Capital pernambucana em festivais regionais e nacionais, além de ter levado seu trabalho para o palco do Festival de Dança do Recife.

Agora, também leva consigo o reconhecimento como Patrimônio Imaterial do Recife, que homenageia sua trajetória dentro da cultura nordestina.

"Receber esse título é o maior presente que poderíamos ganhar no mês em que celebramos os 19 anos da nossa instituição. Esse reconhecimento fortalece a nossa história e dá ainda mais sentido ao que fazemos", afirmou Vanbaster Oliveira, diretor de comunicação e marketing da Dona Matuta.

