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Dona Onete, de 87 anos, é internada para tratar infecção

De acordo com a nota assinada pela família, a cantora está no hospital para tratar um quadro de infecção

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Dona Onete, de 87 anos, é internada para tratar infecçãoDona Onete, de 87 anos, é internada para tratar infecção - Foto: Divulgação/TVBrasil

Dona Onete, de 87 anos, está internada no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará. A informação foi divulgada em nota assinada pela família e pela equipe da cantora nas redes sociais na última quinta-feira, 13.

De acordo com a publicação, Dona Onete está no hospital para tratar um quadro de infecção. "Neste momento, ela vem sendo extremamente bem assistida e monitorada pela equipe médica e permanece sob cuidados intensivos", informou.

O comunicado destacou que "para uma pessoa de 87 anos, qualquer intercorrência exige atenção redobrada". A família afirmou ainda que está acompanhando a evolução do quadro com todo o cuidado necessário.

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"Agradecemos profundamente por todas as mensagens de carinho, orações e energias positivas. Pedimos, com respeito, que seja preservada a privacidade neste momento."

Segundo a equipe, novas informações serão divulgadas conforme o andamento do tratamento, e tudo será comunicado por meio dos canais oficiais da cantora.

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