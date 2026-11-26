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CINEMA Dona Onete e as histórias que correm pelos rios da Amazônia ganham as telonas, nesta quinta (26) Dirigido por Mini Kerti, documentário "Dona Onete Meu Coração Neste Pedacinho Aqui" estreia nos cinemas nesta quinta-feira (26), e percorre a trajetória da cantora paraense, seus saberes e a sua relação com o território

Dona Onete tem muita história para contar e, felizmente, não economiza nas palavras. Entre lembranças, cantorias, receitas, ervas e causos, a artista paraense faz da própria vida um território de descobertas. Professora, pesquisadora e ativista cultural antes de se tornar cantora, Ionete Gama encontrou na música, depois dos 60 anos, outra forma de traduzir o mundo que conheceu. Nesta quinta-feira (26), sua trajetória ganha as telas com “Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”, documentário dirigido por Mini Kerti.

A produção percorre rios, comunidades ribeirinhas, festas populares e lugares que guardam parte da história da cantora, revelando como a cultura paraense alimenta sua criação. Com mais de 300 canções, Dona Onete transforma experiências, memórias e oralidade em matéria musical.

Antes da estreia nacional, o documentário passou por festivais no Brasil e no exterior. Foi exibido no Festival do Rio 2025, onde Mini recebeu o prêmio de Melhor Direção, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Festival Pan-Amazônico de Cinema, no qual conquistou Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular. Também foi selecionado para o Hot Docs, em Toronto, e exibido no MIMO, em Portugal.

Uma vida inteira antes da música

A carreira musical de Dona Onete começou quando muita gente já teria considerado encerrada a possibilidade de mudar de rumo. Aos 72 anos, lançou o primeiro disco e iniciou uma trajetória que a tornou um dos nomes singulares da música brasileira. Antes disso, acumulou vivências como professora, pesquisadora, ativista e conhecedora da cultura amazônica. Aos 87, revisita esse percurso diante das câmeras.

“O que me encantou em Dona Onete foi justamente perceber que a música chegou depois de uma vida inteira de experiências. Ela já tinha sido professora, pesquisadora, ativista cultural e acumulado um conhecimento enorme sobre a cultura paraense. Queria trazer tudo isso para o filme, mostrar de onde vem aquela artista que o público conhece”, conta Mini Kerti.

A história também desmonta a ideia de que existe idade certa para começar ou recomeçar. “E tem algo muito bonito nessa escolha de começar uma nova carreira depois dos 60 anos. Ela mostra que a gente não precisa ter um caminho definido nem cumprir determinadas etapas em uma idade específica”, destaca a diretora.

O Pará que ecoa em suas canções

Em Dona Onete, a Amazônia não é pano de fundo, mas parte da música e da maneira como ela enxerga a vida. O longa atravessa paisagens paraenses e acompanha viagens a Igarapé-Miri e Mocajuba, cidades ligadas à memória da cantora. A proposta é aproximar o espectador das pessoas, dos costumes e das histórias que compõem esse universo.

“A Amazônia está muito presente na vida de Dona Onete, não tem como separar uma coisa da outra. Ela está nas músicas, nos costumes, nas lembranças e na maneira como a artista se relaciona com o mundo. Por isso, eu não queria simplesmente filmar paisagens bonitas. Era importante estar nesses lugares, navegar pelos rios, conhecer as comunidades, a cultura amazônica e acompanhar um pouco da vida de quem mora ali”, afirma Mini.

As viagens também ajudaram a definir a linguagem do filme, que acompanha a espontaneidade da cantora, entre humor, conversas e observações. “As viagens pelo Pará foram fundamentais para encontrar o tom do documentário. Também buscamos uma linguagem que tivesse a ver com o jeito de Dona Onete, com sua oralidade, seu humor e sua maneira de observar as coisas. Queria que o público se sentisse um pouco dentro daquele universo, e não apenas assistindo a imagens da região”, explica.

Confira o trailer:

Saberes que atravessam gerações

Cerca de um ano e meio de convivência permitiu que Mini Kerti conhecesse outras facetas da artista. Nas conversas e viagens, Dona Onete se revela uma espécie de arquivo vivo, com conhecimentos sobre música, culinária, ervas, costumes e acontecimentos, além de uma curiosidade que permanece intacta.

“Também me surpreendeu a quantidade de conhecimentos que Dona Onete carrega. Ela fala de música, culinária, ervas, costumes, lembra de pessoas e acontecimentos com uma riqueza de detalhes incrível. E faz tudo isso com muita naturalidade, sem nenhum esforço para parecer interessante”, conta a diretora.

O documentário reúne ainda encontros com Dira Paes, Aíla, Emicida, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo, Manoel Cordeiro e Mestre Damasceno. As participações ampliam o retrato da cantora e evidenciam as conexões de sua música com diferentes gerações e territórios.

Ao revisitar sua história, Dona Onete compartilha conhecimentos transmitidos ao longo do tempo e demonstra preocupação com as transformações da Amazônia, os povos ribeirinhos e o risco de tradições desaparecerem. Para Mini, preservar esse legado é fundamental. “Quando fala de uma receita, de uma erva ou de um ritmo, está passando adiante um pedaço da cultura da sua região”, observa.

Além da reflexão cultural, a diretora espera que o encontro com a cantora seja marcado pelo encantamento. “Mas, acima de tudo, quero que as pessoas se divirtam e se encantem com Dona Onete. Ela tem um humor delicioso, uma personalidade forte e um jeito muito próprio de contar as coisas. É impossível não se deixar levar por ela”, afirma.

No filme, a própria artista sintetiza sua maneira de encarar a vida, sem a necessidade de saber antecipadamente onde cada caminho vai dar: “Na vida, eu navego como num rio. Eu não sei onde vou chegar”.

A frase traduz uma trajetória que encontrou na música uma nova correnteza, sem abandonar as águas de origem. Em “Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”, a cantora revisita o caminho percorrido e reafirma a força de uma história que segue em movimento, levando consigo os sons, os saberes e a memória da Amazônia.



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