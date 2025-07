A- A+

POLÊMICA Dona Ruth exigiu metade do seguro de acidente aéreo, segundo pai do produtor de Marília Mendonça Advogado de mãe da cantora diz que empresária se tornou alvo de 'campanha difamatória' em meio à disputa judicial por guarda do neto

O nome de Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, voltou ao centro de uma polêmica nesta semana. Depois de perder provisoriamente a guarda do neto Léo Mendonça Huff, de 5 anos em processo judicial movido pelo cantor Murilo Huff, pai da criança , a empresária de 56 anos, mais conhecida pelo apelido de Dona Ruth, passou a ser alvo de uma nova acusação.

Pai de Henrique Bahia, produtor de Marília que morreu no mesmo acidente aéreo que matou a cantora, George Freitas afirma que, logo após o desastre, Dona Ruth exigiu metade do valor do seguro do acidente (um total de US$ 500 mil, algo em torno de R$ 2,7 milhões).

A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin. Segundo ele, a empresa responsável pela locação da aeronave pagou um seguro de mais de US$ 200 mil por passageiro o valor seria dividido entre os familiares das cinco vítimas.

De acordo com a publicação, no entanto, ao saber que o total do seguro chegava a US$ 1 milhão, Dona Ruth teria reunido os demais familiares de vítimas do voo o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana para exigir metade da quantia, argumentando que a vida de Marília era mais valiosa. O fato foi confirmado por George Freitas por meio das redes sociais nesta terça-feira (8).

"Só Deus sabe o que ela fez com você, comigo e com muita gente que ainda não falou! É difícil! Estou com vocês para o que precisar!", comentou o pai do produtor de Marília Mendonça, por meio das redes sociais, em mensagem aos familiares das demais vítimas do acidente aéreo. "O silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona", acrescentou ele.

Em outro post, George detalhou como recebeu a proposta de Dona Ruth: "Lembro como se fosse hoje quando eu ouvi esse absurdo. Me dói muito saber que ali nunca teve consideração e nem respeito pelo sentimento que a própria Marília tinha por cada um que estava naquele avião".

O que diz Dona Ruth

Advogado de Dona Ruth, Robson Cunha ressalta que o referido caso "foi tratado em juízo", nas palavras dele. Ao site "Metrópoles", o representante da empresária declarou que "o acordo foi realizado por todos os herdeiros, e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje".

O advogado de Dona Ruth considera que se tornou alvo de uma "campanha difamatória" que tem por objetivo afetar diretamente o processo judicial que dará uma resolução definitiva à guarda de Léo Mendonça Huff, fruto do antigo relacionamento entre Marília e Murilo Huff.

"O que ocorre é uma campanha para difamar a dona Ruth com mentiras, em que o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades", comentou o representante de Dona Ruth.

Veja também