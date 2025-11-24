Donald Glover diz que sofreu um AVC durante a turnê em 2024

A- A+

O ator e rapper Donald Glover, conhecido no mundo da música como Childish Gambino, revelou que sofreu um AVC durante a turnê New World Tour, no ano passado. A revelação foi feita no último sábado (22) quando Glover participava de um festival em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Eu estava com uma dor de cabeça muito forte na Louisiana e, mesmo assim, fiz o show. Eu não conseguia enxergar direito, então, quando fomos para Houston, fui ao hospital e o médico me disse: 'Você teve um AVC'", contou o músico, que encerrou a turnê mundial depois de apenas 18 apresentações. Ele tinha shows programados na América do Norte, no Reino Unido e na Europa, que foram cancelados.

Este não foi o único problema de saúde que Glover enfrentou nos últimos meses. Pouco tempo depois do AVC, ele teve um problema cardíaco. "Eles [os médicos] descobriram um buraco no meu coração. Então, eu fiz essa cirurgia e depois precisei fazer outra", contou. "Dizem que todos temos duas vidas e a segunda começa quando você percebe que só tem uma", disse à plateia do festival.

