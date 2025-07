Donald Trump afirma que "considera seriamente" conceder perdão presidencial a Sean Diddy Combs

A- A+

Quase dois meses após Donald Trump mencionar publicamente a possibilidade de perdoar Sean Diddy Combs durante uma conversa informal no salão oval da Casa Branca, uma anistia completa para o rapper está sendo "seriamente considerada", de acordo com informações da revista americana "Deadline". Condenado por transporte para fins de prostituição, o magnata da indústria musical nos Estados Unidos será sentenciado em 3 de outubro de 2025.

O veículo da imprensa americana afirma que amigos e colegas famosos de Diddy têm feito pressão no governo. Nos últimos dias, o assunto deixou de ser apenas "mais uma ideia vaga de Trump", como alegam fontes ouvidas pelo "Dealine" para se tornar um movimento concreto do presidente.

Atualmente preso, Sean "Diddy" Combs é acusado de usar sua fama e sua fortuna para comandar uma organização criminosa que durou uma década e na qual controlaria e manipularia outras pessoas por meio de violência e ameaças. Segundo a acusação, o rapper e empresário as forçava a realizar fantasias e a participar de maratonas de sexo movidas a drogas. Em julho, o magnata da indústria da música, de 55 anos, foi absolvido em três das cinco acusações às quais respondia e passou a ser considerado parcialmente culpado em seu julgamento por tráfico sexual.

Desde sua prisão, em setembro do ano passado, Diddy teve negados diversos pedidos de liberdade sob fiança de US$ 50 milhões e permanece detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, m Nova York. Sua sentença está marcada para 3 de outubro e será proferida pelo juiz Arun Subramanian. A expectativa é que a pena varie de dois a três anos numa prisão federal, com dedução do tempo já cumprido. Apesar da Procuradoria buscar a pena máxima conforme as diretrizes legais, espera-se que a defesa — formada por um time de dez advogados — entre com recurso imediatamente após a sentença.

Procurados pelo "Deadline", os advogados de defesa Marc Agnifilo e Teny Gerago disseram "não ter comentários" sobre as conversas de perdão presidencial. Apesar de pessoas próximas a Diddy — tanto no âmbito pessoal quanto profissional — estarem envolvidas em contatos com a Casa Branca para tentar um indulto, os próprios advogados não estariam participando ativamente dessas tratativas. Na Casa Branca, a resposta oficial foi: "A Casa Branca não comentará sobre a existência ou inexistência de pedidos de clemência", de acordo com um representante do governo.

