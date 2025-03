A- A+

Duas gravações raras feitas pelos Beatles pouco antes da fama, em 1962. Foi essa a descoberta feira por Rob Frith, dono da Neptoon Records, loja independente de Vancouver, no Canadá. Na fita estão registros do quarteto britânico para "Sheik of Araby", de Django Reinhardt, e "Money" (That's what I want), que o grupo regravou para o álbum With the Beatles, de 1963.

Em sua conta no Instagram, o proprietário da loja de discos mais antiga de Vancouver explica que pegou a fita anos atrás com o rótulo "Beatles Demos", mas achou que fosse apenas uma gravação de um disco pirata. Segundo ele, a qualidade do som é surpreendente: "Como é possível ter algo que parece uma fita master dos Beatles?", escreveu.

A fita chegou até Frith por meio de Jack Herschorn, ex-dono da gravadora Mushroom Records, de Vancouver. Herschorn obteve a demo de um produtor musical londrino nos anos 1970, que sugeriu vendê-las. No entanto, ele recusou a ideia, afirmando que os Beatles deveriam receber os direitos autorais e que comercializá-las não seria ético.





De acordo com a revista Billboard, as gravações provavelmente são das sessões de audição no estúdio Decca, em janeiro de 1962. Na época, a gravadora optou por não contratar os Beatles, que lançariam seu primeiro álbum, "Please Please Me", no ano seguinte pela Parlophone.

Agora, Frith espera que Paul McCartney, hoje com 82 anos, visite sua loja para recuperar a raridade. Caso contrário, ele pretende organizar um evento de audição pública e doar os lucros para instituições de caridade.

