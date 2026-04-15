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PRISÃO

Dono da página Choquei é preso em operação da PF contra lavagem de mais de R$ 1,6 bilhão

Além dele, os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo também foram detidos

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Influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Federal Influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Federal  - Foto: Instagram/Reprodução

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), em Goiânia (GO). Além dele, os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo também foram detidos.

O influenciador foi enquadrado na ação contra uma organização criminosa acusada de fazer lavagem de dinheiro e transações ilegais utilizando um sistema estruturado para ocultação e dissimulação de recursos. Ao todo, o volume movimentado ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Até o momento, não se sabe qual o envolvimento do influenciador no esquema. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. As informações são do GloboNews.

O perfil de notícias e fofocas que Raphael administra acumula mais de 27 milhões de seguidores somente no Instagram.

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Operação
Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As diligências ocorrem em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.

Apreensões e possíveis crimes
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, além de um fuzil. O material será analisado para aprofundar as investigações.

Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O que dizem os acusados
Até o momento, o influenciador Raphael Sousa Oliveira não se manifestou sobre o caso.

Em nota, a defesa do MC Poze do Rodo afirmou que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão", e que "com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário".

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