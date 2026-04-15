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PRISÃO Dono da página Choquei é preso em operação da PF contra lavagem de mais de R$ 1,6 bilhão Além dele, os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo também foram detidos

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), em Goiânia (GO). Além dele, os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo também foram detidos.

O influenciador foi enquadrado na ação contra uma organização criminosa acusada de fazer lavagem de dinheiro e transações ilegais utilizando um sistema estruturado para ocultação e dissimulação de recursos. Ao todo, o volume movimentado ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Até o momento, não se sabe qual o envolvimento do influenciador no esquema. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. As informações são do GloboNews.

O perfil de notícias e fofocas que Raphael administra acumula mais de 27 milhões de seguidores somente no Instagram.

Operação

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As diligências ocorrem em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.

Apreensões e possíveis crimes

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, além de um fuzil. O material será analisado para aprofundar as investigações.

Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O que dizem os acusados

Até o momento, o influenciador Raphael Sousa Oliveira não se manifestou sobre o caso.

Em nota, a defesa do MC Poze do Rodo afirmou que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão", e que "com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário".

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