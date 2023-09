A- A+

Luísa Sonza Dono de bar em que Luísa Sonza teria sido traída diz: "Muita gente pedindo imagens das câmeras" Proprietário do Galeto Sat's, no bairro carioca de Botafogo, se assusta com o fato de o assunto atrair vários curiosos ao local

O banheiro do Galeto Sat's está cheio, pode acreditar. Sim, o toalete do famoso bar carioca, em Botafogo, na Zona Sul da cidade, se tornou, nesta quarta-feira (20), um improvável ponto turístico após a cantora Luísa Sonza confirmar o término do meteórico namoro com o influenciador digital Chico Moedas e expor que foi traída pelo rapaz, para quem compôs "Chico", atualmente a música mais ouvida no país. Nas redes sociais, rumores dão conta de que o niteroiense de 27 anos teria se envolvido com outra jovem, um affair antigo, entre os sanitários do estabelecimento, após uma festa — e que ele mesmo teria admitido o fato para Luísa recentemente. Foi a gota d'água para a separação.

Pois bem, o que não falta agora é gente curiosa querendo dar uma bisbilhotada no suposto cenário de infidelidade. Um dos donos do bar, Raoni Rabello conta ao Globo que levou um susto com a repercussão do assunto, classificado pela página do próprio estabelecimento no Instagram como "puro suco do Rio de Janeiro". As perguntas dos clientes é quase sempre a mesma: "Onde aconteceu tudo?". Mas apenas risos e brincadeiras têm preenchido as bocas dos funcionários.

— Tem bastante gente entrando no bar por conta disso e vindo aqui para bater foto do banheiro e fazer gracinha. Muita gente também está pedindo as imagens das nossas câmeras de segurança — relata Raoni, surpreso com a dimensão dessa história. — Está uma confusão! E, para ser bem sincero, a gente não sabe nem se isso aconteceu realmente aqui. Nosso bar fica aberto até muito tarde, então muita coisa acontece aqui... Mas, com relação a esse fato específico, não posso dizer nada. Caso contrário, seria leviano.

O que se sabe até agora

O que se sabe até agora é que, na última quinta-feira (14), Luísa Sonza teria se encontrado com Chico Moedas no bar Quartinho, também em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para discutir a relação. De acordo com o site "Uol", ela teria saído da conversa "aos prantos". O influenciador digital teria admitido a traição para a artista, com quem havia acabado de completar quatro meses de namoro.

Na carta em que Luísa Sonza revela a traição — e que ela leu diante de Ana Maria Braga, que derramou lágrimas ao vivo, durante a transmissão do programa "Mais você", da TV Globo —, Luísa diz que foi traída "no banheiro sujo de um bar".

"A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora. Intensa demais?", ela se questionou, num dos trechos do discurso. Em seguida, a cantora prosseguiu: "Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois, por um momento no banheiro sujo de um bar".

O tal trecho da carta — com a referência ao "bar sujo", supostamente o Galeto Sat's — inspirou uma série de brincadeiras nas redes sociais, e o próprio bar entrou nessa onda. "Pô, Luísa, meter que Galeto Sat's tem banheiro sujo é mó vacilo. Se eu fosse o Galeto Sat's mandava nota de repúdio. Tanto lugar com banheiro sujo — inclusive que tu já fez show — e tu vais falar do Sat's, pô?", questionou uma seguidora da cantora no Twitter. O post foi compartilhado pelo próprio bar no Instagram.

